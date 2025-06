Köln: SummerKLAENG 2025

SummerKLAENG„Kommt vorbei, bringt eure Freund/-innen mit und feiert mit uns den Sommer: Auch in diesem Jahr freuen wir uns wieder auf einen wunderbaren KLAENG-Haeng im Kölner Open-Air-Paradies Odonien“, schreiben die Kollektivisten von KLAENG Köln in der Ankündigung ihres diesjährigen Open-Air-Festivals SummerKLAENG am 13. Juli. In der Regel ist dieser Konzerttag auf dem Ateliergelände Odonien mit seinen dystopischen Metallskulpturen ein ausgelassenes Happening. Ja, es geht um Musik. Und ja, es geht um die Bands auf der Bühne. Und doch geht es auch um das gemeinschaftliche Erleben von Musik – mit Fremden, Freund/-innen und Bekannten, alleine oder in der Gruppe.

Auch diesmal wieder wird das Programm vom Quartett Pelemele und seinem „Pop’n Roll für Kids“ eröffnet – ein wilder Mix aus Rock, Disco, HipHop, Pop und Ska. Weiter geht es mit dem leisen Indie-Folk der Kölner Singer-Songwriterin Annie Bloch, die mit ihren Songs authentische Geschichten zu erzählen weiß. Ganz woanders sind die Wurzeln der Musik von Rebetikon zu finden: Dieses Quartet widmet sich dem Rebetiko, dem „griechischen Blues“, der Anfang des 20. Jahrhunderts in den Hafenstädten Griechenlands entstanden ist. Auf analog-digitale Strukturen setzt das Spiral Duo mit der Flötistin Angelika Sheridan und dem Elektroniker Pablo Garretón, während sich ein Quartett um die Kölner Schlagzeugerin Mareike Wiening auf „Free Flow Jazz“ fokussiert. Den SummerKLAENG-Kehraus macht in diesem Jahr das Quintett Lele Gorri um den schweizerisch-kubanischen Pianist Leandro Irarragorri – mit einer pulsierenden Fusion aus kubanischen und US-amerikanischen Musiktraditionen. Einlass ist 13 Uhr, Beginn ist 14 Uhr, Eintritt ist freiwillig.

