Linz: Antrittskonzert Herbert Pirker

Herbert PirkerSeit dem Wintersemester 2024/25 ist der 1981 in der Steiermark geborene Herbert Pirker Professor für Jazz-Schlagzeug an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz. Pirker selbst studierte von 1999 bis 2004 Schlagzeug am Konservatorium der Stadt Wien. Schon zu der Zeit war er Teil der österreichischen Jazzszene und spielte unter anderem mit Marius Neset und Wolfgang Mitterer, mit Wolfgang Puschnig und Thomas Gansch. 2021 und 2022 hatte er eine Gastprofessur an der Kunst Universität Graz, seit 2008 einen Lehrauftrag in Linz. Im Rahmen der diesjährigen SummerJazzNites in der oberösterreichischen Landeshauptstadt spielt Pirker am 26. Juni mit Mario Rom’s Interzone sein Antrittskonzert als Professor für Jazz-Schlagzeug.

Dieses Trio, für das der Trompeter Mario Rom zwar nominell der Leader ist, sich aber eigentlich als Kollektiv versteht, entwickelt seine Musik im Moment des Entstehens. Jeder Ton besitzt eine Tiefgründigkeit und Wahrhaftigkeit, mit denen hinter die Fassaden geschaut werden kann. Gleichzeitig entfachen Rom, Pirker und der Bassist Lukas Kranzelbinder mit ihrem antizipierenden und intuitiven Zusammenspiel hoch auftürmende Energiewellen, die immer wieder das Fundament der Musik unter Spannung setzen. „Von Anfang an hatten wir einen Bandsound, in dem bereits all das angelegt war, was uns bis heute wichtig ist – vor allem eine gewisse Magie, was Klang und Struktur betrifft“, so Pirker.

