38: Jazzfestival Saalfelden

Gerald PreinfalkMan kann es nicht oft genug erwähnen: diese imposante Bergkulisse von Saalfelden, diesem kleinen Städtchen am Fuß des Steinernen Meers im Salzburger Land. Zum 38. Mal wird heuer vor dieser Kulisse wieder das Internationale Jazzfestival Saalfelden stattfinden. Am letzten Augustwochenende vom 24. bis 27. August wird Saalfelden erneut zum „Mekka der Szene“, wie die Veranstalter auf der Festivalwebsite schreiben: „Seit über drei Jahrzehnten zieht das Jazzfestival Saalfelden Anhänger der Jazzmusik in seinen Bann. Pünktlich zum letzten Augustwochenende verwandelt sich die 17.0000-Seelenstadt für vier Tage zum Mittelpunkt der Jazzwelt und bildet einen Fixpunkt im europäischen Musikkalender.“

Es ist schon gute Festivaltradition, dass das offizielle Eröffnungskonzert einem österreichischen Musiker mit einem neuen Projekt vorbehalten ist. 2017 hat der Saxofonist Gerald Preinfalk diese Aufgabe übernommen und wird mit seiner multinationalen und -stilistischen Band Prime-Zone den Startschuss der diesjährigen Festivalausgabe geben. Der amerikanische Altsaxofonist Steve Lehman folgt nur seiner Intuition, wenn es um die Realisierung neuer, bislang ungehörter Musik und Stilkombinationen geht. Mit Sélélbéyone wagt er sich am Festivalfreitag in das weite Feld des HipHop vor, das für ihn und seine Musiker zum Ausgangspunkt für einen Brückenschlag zwischen diesen afroamerikanischen Musikgattung und zeitgenössischem Jazz und musikalischer Avantgarde wird. Mit ihrem White Desert Orchestra wird die französische Pianistin Eve Risser für einen komplexes musikalisches Gepräge sorgen, während der Österreicher Wolfgang Puschnig am Schlusstag seine eloquente Phrasierung auf dem Altsaxofon durch die Streicher vom Koehne Quartet grundieren lässt. Weitere Highlights sind: The Necks aus Australien, das Quartett Courvoisier/Feldman/Parker, Michael Riessler, Møster und Amok Amor Special Edition. Alle Infos und das komplette Programm gibt es auf der Festivalsite im Internet.

