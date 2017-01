New York: Hilfe für Bluiett

Hamiet Bluiett

Der Baritonsaxofonist Hamiet Bluiett ist vor allem als Mitgründer und Mitglied des World Saxophone Quartet bekannt. In den letzten Jahren erlitt Bluiett mehrere Schlaganfälle und wird seit Monaten im Krankenhaus behandelt. Doch auch nach zwei Rehas hat sich sein Zustand kaum verbessert. Jetzt hat seine Enkelin, Anaya Bluiett , eine Spendenseite eingerichtet, da Bluietts finanzielle Rücklagen für die medizinische Behandlung aufgebraucht sind. Weil Bluiett nicht länger wird auftreten und arbeiten können, wüsste sie keinen anderen Ausweg mehr, schreibt Anaya. Ihr Großvater würde selbst nie um Geld bitten. Sie versuche nun, seinen Umzug von New York in seine Heimatstadt St. Louis zu organisieren. Er habe jahrzehntelang Baritonsaxofon gespielt, Musik sei sein Leben. Doch es gibt Zeitpunkte, da müsse man den harten Fakten ins Auge sehen und um Hilfe bitten.

Bei seinem letzten Auftritt in Berlin kurz nach der Wahl Obamas zum Präsidenten der USA äußerte sich Bluiett sehr zuversichtlich über die Zukunft der Musik: „Nach einer langen Durststrecke ist es jetzt Zeit für neue Kräfte, die auch bereit sind, musikalisch etwas zu wollen. Ich kann ihnen Raum und Ermutigung geben, darin sehe ich meine Aufgabe. Als der junge Schlagzeuger Tyshawn Sorey in meine Band kam, erfuhr ich, dass er auch Klavier spielen könne. Und ich gab ihm Gelegenheit dazu, als wir mit meiner Bariton-Band zusammenspielten. Ich gehe davon aus, dass von den jungen Leuten musikalisch sehr viel zu erwarten sein wird, zugleich ist mir auch bewusst, dass es immer nur wenige sein werden, die sich für unsere spezielle Welt interessieren. Das war aber schon immer so.“ Bisher haben mehr als 300 Menschen über die „Hamit Bluiett’s Recovery web page“ gespendet.

Weiterführende Links

„Hamit Bluiett’s Recovery web page“