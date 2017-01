ECHO-Jazz: Programmkomplettierung + Ticketverlosung

Anke Helfrich

Gerade hat der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) die letzten Namen der auftretenden Acts und Laudatoren für die ECHO-Jazz-Gala am 26. Mai im Hamburger Kulturzentrum Kampnagel bekanntgegeben. Die aktuelle Gewinnerin in der Kategorie „Instrumentalistin des Jahres national/Piano, Keyboard“, Pianistin Anke Helfrich, wird dort ebenso live zu hören sein wie eine exklusiv für diese Gala zusammengestellte Band unter anderem mit den drei ECHO-Jazzpreisträgern Nils Wogram (Posaune), Benny Greb (Drums) und Giovanni Weiss (Gitarre). Und auch die Laudatoren sind nun bekannt: Neben dem Tagesschau-Sprecher Jan Hofer und dem ECHO-Jazz-Jurymitglied Stefan Gerdes vom Norddeutschen Rundfunk werden unter anderem auch die Pianistin Julia Hülsmann und der Komponist Wolf Kerschek die Reden auf die Gewinner dieses renommierten Musikpreises halten. Als Moderatoren konnten Gregory Porter und Götz Alsmann gewonnen werden.

„Jetzt heißt es Endspurt beim ECHO Jazz: Heute in genau einer Woche erwarten uns auf Kampnagel großartige nationale und internationale Künstler, ein prominentes Laudatoren-Aufgebot und zwei ausgesprochen charismatische Moderatoren“, sagt BVMI-Geschäftsführer Florian Drücke, „ich freue mich schon jetzt auf die Gala und möchte mich bereits an dieser Stelle bei unserem Medienpartner, dem NDR, bei der Kulturbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg und auch bei unserem offiziellen Förderer Skoda für die ebenso professionelle wie rundum partnerschaftliche Zusammenarbeit bedanken.“ Für die ECHO-Jazz-Gala am 26. Mai im Hamburger Kampnagel verlosen wir 3×2 Tickets: Schickt uns bis Montag, 23. Mai, eine E-Mail an redaktion@jazzthing.de – mit ein paar Sätzen über unseren wöchentlichen Newsletter. Viel Erfolg!

