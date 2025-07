229/11: Jazz thing Mixtape auf ByteFM & onejazz

Kokoroko „Tuff Times Never Last“Das augustene Mixtape aus der jazz thing Redaktion ist so unvorhersehbar wie der Sommer: eine musikalische Feierstunde zwischen Sentiment, Seltsamkeit und auf- und abfallenden Schwingungssensationen mit neuer Musik von Donny McCaslin, Kokoroko, Nate Smith mit Lionel Loueke und Michael League, Charlie Hunter mit Ella Feingold, The Circling Sun aus Auckland, dem Indra Trio mit Uli Kempendorff, Dino und José María Saluzzi mit Jacob Young, Alexa Tarantino, der ersten fest angestellten Frau im Jazz at Lincoln Center Orchestra, Theo Croker und Tyreek McDole, Frederik Köster mit der NDR Bigband und dem Projekt Pangea Ultima.

Die gute Nachricht für Freiheitsliebende vorweg: In etwa 250 Millionen Jahren werden alle territorialen Grenzen aufgehoben und im Super-Kontinent Pangea Ultima alle heutigen Erdflächen zu einer verschmelzen. Der singende Gitarrist José Diaz de Leon freut sich darauf mit seinem gleichnamigen Word-Latin-Jazz-Projekt aus Köln und wir uns auf dessen drittes Album „Arbol Del La Vida“ mit „Gush“. Super-Sänger Tyreek McDole macht auf „64 Joints“ gemeinsame Sache mit Theo Croker und dabei deutlich, dass er mehr ist als nur Retter der Jazz-Vocal-Traditionen. Aus Auckland auf Aotearoa a.k.a. Neuseeland kommt ein Kollektiv namens The Circling Sun, das sich auf seinem neuen Album vor Rahsaan Roland Kirk oder Azymuth verbeugt, etwa bei „Mizu“. „HB Wonderland/Closing“ stammt vom bald erscheinenden Nicht-ganz-Soloalbum des Trompeters Frederik Köster, der hier mit der NDR Bigband unter Leitung von Geir Lysne auch Flügelhorn spielt und alle Stücke für sein Murakami-Tribut „K. On The Shore“ geschrieben und arrangiert hat. Im September singen wir ein „Lullaby For The Lost“, denn so heißt das von Edition angekündigte neue Album von Donny McCaslin, hier stellvertreten von „Celestial“.

Das (erst) zweite Album des Londoner Kollektivs Kokoroko trägt den Motto-Titel „Tuff Times Never Last“, aus dem wir das ebenfalls hinter die Ohren zu schreibende „Together We Are“ hören. Das Indra Trio aus Portugal hat sich „featuring Uli Kempendorff“ ins Studio begeben und widmet „Brahma“ dem Gott der Musik und der Lieder, der auch als schöpferische Kraft des Universums gilt und sich auf diese Weise hier in unsere klingenden Herzen mantriert. Von Portugal reisen wir nach Argentinien zu einem „Bandoneonista Cadenero“, der gerade erst 90 Jahre alt geworden ist und hier gemeinsam mit seinem Sohn an der klassischen Gitarre und dem dänischen Kollegen Jacob Young an akustischen und elektrischen Gitarren ein Album aufgenommen hat, das er „El Viejo Caminante“, also: „der alte Wanderer“, nennt; ebenfalls sagenhaft sentimental klingt darauf „Buenos Aires 1950“.

Die Mutual-Admiration-Society von Charlie Hunter und Ella Feingold hat gemeinsam 15 eher kompakte Stücke mit „Minimalist Funk“ eingespielt, die jetzt unter dem Titel „Different Strokes for Different Folks“ erscheinen. Anschließend provozieren wir das Glück, das persönliche sowie das allgemeine, mit einem beispielhaften Stück des neuen Album von Saxofonistin Alexa Tarantino, der, man glaubt es kaum, ersten festangestellten weiblichen Musikerin im Jazz at Lincoln Center Orchestra. Im Ausklang schließlich ein Vorgeschmack auf „Live Action“, das anstehende Album von Drummer Nate Smith, hier auf „Magic Dance“ im Trio mit Lionel Loueke und Michael League. All das findet sich sowohl auf Deutsch am Sonntag, 3. August, ab 12 Uhr auf ByteFM, als auch auf Englisch am Montag, 4. August, ab 21 Uhr auf onejazz – beide Male mit Götz Bühler am Mikrofon.

Playlist #229/11

für das Jazz thing Mixtape vom Sonntag, 3.8.2025, 12 – 13 Uhr, auf ByteFM, und Montag, 4.8.2025, 21 – 22 Uhr, auf onejazz

Pangea Ultima Gush Arbol de la Vida (Colconet Records/Dance All Day)

Theo Croker/Tyreek McDole 64 joints Dream Manifest (Dom Recs/Star People Nation)

The Circling Sun Mizu Orbits (Soundway Records/Bandcamp)

Frederik Köster & NDR Bigband HB Wonderland/Closing K. On The Shore (Traumton/Indigo)

Donny McCaslin Celestial Lullaby For The Lost (Edition/The Orchard)

Kokoroko Together We Are Tuff Times Never Last (Brownswood/Rough Trade)

Indra Trio Brahma Brahma (Unit/Membran)

Dino Saluzzi Buenos Aires 1950 El Viejo Caminante (ECM/Universal)

Charlie Hunter/Ella Feingold Tamla Different Strokes For Different Folks (SideHustle/The Orchard)

Alexa Tarantino Provoking Luck The Roar And The Whisper (Blue Engine/The Orchard)

Nate Smith/Michael League MAGIC DANCE Live Action (Naïve/Believe)

