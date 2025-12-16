234/16: Jazz thing Mixtape auf byteFM & onejazz

Dead Eye „In Orbit“Das letzte Mixtape des Jahres 2025 aus der Redaktion von Jazz thing zeigt mit neuer Musik der Saxofonistinnen Yvonne Moriel und Tineke Postma, der Sängerinnen Niia, Dominique Fils-Aimé und Zola Mennenöh, dem Londoner Duo ZENA, dem paneuropäischen Trio Deadeye, Saxofonist Stefan Karl Schmid aus Köln, Gitarrist Casper Hejlesen aus Kopenhagen, der Band Tribeqa aus Nantes und Trompeter Nils Wülker, dass noch längst nicht alles verloren ist. Den Anfang macht „What“, eine „Uptempo Hommage an Miles Davis „So What“, vom dritten „Sweet Life“-Album der österreichischen Saxofonistin Yvonne Moriel. Im vergangenen Jahr der Österreichische Jazzpreis, im kommenden April die jazzahead! – und doch hat man das Gefühl: Das ist erst der Anfang.

Das fünfte Album der amerikanischen Singer-Songwriterin Niia Bertino, „known professionally as Niia“, wird schlicht „V“ heißen und die Jazz-Fusion der 1970er und ’80er feiern. „Throw My Head Out The Window“, der erste Vorbote, klingt wie eine Filmszene: Die Fenster sind offen, die Augen halb geschlossen, zieht Los Angeles an einem vorbei und irgendwo zwischen Asphalt und Sonnenuntergang verliert man für einen Moment den Kopf. Im übertragenen Sinne. „Practice Love“ ist ein komprimiertes Paradebeispiel für „A Labour Of Love“, das neue „quietly smoldering”-Album der singenden Improvisatorin Zola Mennenöh aus Wuppertal/Kopenhagen, und wie der Pressetext will „a study of elegant, breathy, subtly experimental balladry that binds Baroquian pop, spoken word, and sound design into expressive songcraft“.

Brownswood Records, das Label, das Gilles Peterson schlicht nach seiner alten Londoner Adresse benannt hat, ist inzwischen ein eigener Kosmos. Und nahezu unüberschaubar, wie jeder gute Kosmos. Eine schöne Überforderung, eine Luxusfrage des Hörens. ZENA heißt ein neues Duo um Yohan Kebede von Kokoroko mit dem britischen Produzenten und Bassisten Menelik. Sie renovieren einen Track von „Sons Of Ethiopia“, einem legendären Instrumentalalbum der 1980er von Admas aus Washington, DC – und katapultieren es in eine neue Umlaufbahn. Afrofuturistisch, kosmisch, offen. Dominique Fils-Aimé aus Montreal hat sich vorgenommen, die Geschichte afroamerikanischer Musik neu zu erzählen. „Going Home“ heißt die aktuelle Single vom kommenden Album „Our Roots Run Deep“. Immer in Bewegung: going nowhere, going broke – und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, going b.

Deadeye ist ein paneuropäisches Trio mit dem englichen Pianisten Kit Downes, dem holländischen Gitarrist Reinier Baas und dem deutschen Schlagzeuger Jonas Burgwinkel. „In Orbit“ heißt ihr erstes Album für BMC, von dem wir eine irritierende und intime Version des Blues-Klassikers „Hard Time Killing Floor Blues“ von Skip James hören. Auch die Saxofonistin Tineke Postma hat für ihr Album „VOYA“ Kollegen aus ganz Europa versammelt. Den Gitarristen David Dorůžka aus Prag, den Kontrabassisten Robert Landfermann aus Köln – wie auch Burgwinkel bei Deadeye essentieller Bestandteil des Pablo Held Trios –, Drummer Tristan Renfrow aus den Niederlanden und dazu die Stimme von Theo Bleckmann, seit vielen Jahren in New York zu Hause. „VOYA“ ist eine Reise nach außen und nach innen, die nebenbei auch Yoruba-Götter ehrt.

Der Saxofonist Stefan Karl Schmid aus Köln hat kürzlich sein neues Album „Absent“ veröffentlicht, eine Live-Aufnahme aus dem Loft, die sein Quartett mit Felix Hauptmann, Fabian Arends und dem amerikanischen Gast Chris Lightcap präsentiert. „More Than Meets The Eye“ zeigt mehr als man beim ersten Hören erkennen kann. Kürzlich entdeckt bei den Danish Music Awards Jazz in Kopenhagen: der Gitarrist Casper Hejlesen. Sein Album „Langmod“ ist ein leises, konzentriertes Werk bei dem er den Leader-Spot mit seinem instrumentalen Kollegen Carlo Dayyan teilt. „Andy“, das letzte Stück dieses Albums, ist einer seiner vielleicht schönsten Momente.

Noch ein Abstecher nach Nantes in Frankreich zur Band Tribeqa. Von Magic Malik als Geschenk bezeichnet ist das vierte Album der Band um den Balafon-Spieler Quentin Josselin gerade bei Underdog Records erschienen: weltoffen, farbig, voller Neugier. Zu guter Letzt noch ein Ausschnitt aus einer der Singles, die das neue Album von Nils Wülker ankündigen. „Zuversicht“ hat der komponierende Trompeter mit einer internationalen Traumband eingespielt – Aaron Parks am Piano, Linda May Han Oh am Bass und Gregory Hutchinson am Schlagzeug. All das findet sich auf Deutsch am Sonntag, 21. Dezember, ab 12 Uhr auf ByteFM, und auf Englisch am Montag, 22. Dezember, ab 21 Uhr auf onejazz – beide Male mit Götz Bühler am Mikrofon.

Playlist #234/16

für das Jazz thing Mixtape vom Sonntag, 21.12.2025, 12 – 13 Uhr, auf ByteFM, und Montag, 22.12.2025, 21 – 22 Uhr, auf onejazz

Yvonne Moriel What Sweet Life III (Minor Seven/Bandcamp)

Niia Throw My Head Out The Window V. (Candid/H’Art)

Zola Mennenöh Practice Love A Labour Of Love (Papercup/Bandcamp)

ZENA Anchi Bale Gamé Anchi Balé Gamé (Brownswood)

Dominique Fils-Aimé Going Home My World Is The Sun (Ensoul/Bandcamp)

Deadeye Hard Time Killing Floor Blues In Orbit (BMC/Galileo MC)

Tineke Postma Hymn For Ìyá Nlá VOYA (Clap Your Hands)

Stefan Karl Schmid More Than Meets The Eye (Live) Absent (stefankarlschmid.net)

Casper Hejlesen & Carlo Dayyani Andy Langmod (Casper/Bandcamp)

Tribeqa Respire SUMU (Underdog)

Nils Wülker This Moment’s Rhythm Zuversicht (Warner)

