Omer Klein: Professur für Jazzklavier

Omer KleinSeit einer ganzen Weile schon lebt der 1982 im israelischen Netanja geborene Omer Klein in Deutschland, seit einigen Jahren ist Frankfurt am Main Lebensmittelpunkt des Pianisten. Nachdem er als Jugendlicher Jazz an der Thelma Yellin Hochschule der Künste in Tel Aviv studiert hatte, ging er 2005 in die USA nach Boston, wo er am New England Conservatory von Danilo Pérez unterrichtet wurde. 2013 gründete er mit dem Bassisten Haggai Cohen Milo und dem Schlagzeuger Amir Bressler das Omer Klein Trio, das vier Album, zuletzt „Light & Fire“ 2023, auf Warner Music veröffentlichte. In der Spielzeit 2024/25 ist er „Artist in Residence“ der Alten Oper in Frankfurt, wo er unter anderem am 29. April sein neues Sextett, Omer Klein & The Poetics, vorstellen wird. Zudem ist Klein mit seinem Trio in diesem Jahr für den „Deutschen Jazzpreis“ als „Live Act des Jahres“ nominiert.

Gerade hat die Hochschule für Musik und Theater München bekannt gegeben, dass Klein zum Professor für Klavier an das Jazz-Institut berufen worden ist. Zum 1. Oktober wird er seine Tätigkeit aufnehmen und seine internationale Erfahrung sowie sein breites Können einbringen. „Was mir als Professor besonders wichtig ist, ist die Möglichkeit, jungen Musikerinnen und Musikern bei der Entwicklung ihrer musikalischen Identität zu helfen“, so Klein: „Ich freue mich darauf, mit den Studierenden den jeweils passenden, individuellen Prozess für ihr künstlerisches Wachstum zu finden. Gemeinsam mit den Studierenden möchte ich an verfeinerten Techniken und einem musikalischen Gespür arbeiten, das es ihnen ermöglicht, sich in der Musik in aller Vielseitigkeit auszudrücken.“

Weiterführende Links

Jazz-Institut