Enjoy Jazz: Weitere Acts

Anouar BrahemDas Programm für die 27. Ausgabe von Enjoy Jazz im Rhein-Neckar-Raum komplettiert sich mehr und mehr. Gerade hat man die Namen der Acts für das Eröffnungskonzert am 2. Oktober und den Schlussabend am 8. November bekannt gegeben. Der französisch-libanesische Trompeter Ibrahim Maalouf macht mit seiner Band den Festival-Opener im BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen, während der tunesische Oud-Virtuose Anouar Brahem mit seinem Quartett in der Christuskirche in Mannheim den Schlusspunkt hinter Enjoy Jazz 2025 setzen wird. In den fünf Wochen bis zum 8. November wird es bei diesem Jazzfestival noch viele weitere Konzerte mit Bands und Musiker/-innen aus aller Welt geben.

So kommt zum Beispiel am 28. Oktober der Pianist Vijay Iyer im Duo mit dem Trompeter Wadada Leo Smith ins BASF-Gesellschaftshaus nach Ludwigshafen. „Wir arbeiten mit unseren individuellen Sprachen und Materien“, schreibt Vijay in den Liner-Notes zur CD „Defiant Lives“, „aber auch mit unseren Methoden der akustischen Einstimmung und mit dem, was ich als eine gemeinsame Ästhetik der Notwendigkeit bezeichnen würde.“ Am 5. Oktober spielt der Schlagzeuger Erwin Ditzner das Release-Konzert seiner Duoplatte mit dem New Yorker Gitarristen Elliott Sharp im Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen, die Harfenistin Brandee Younger kommt mit ihrem Trio am 7. Oktober in den Karlstorbahnhof und Kruder & Dorfmeister präsentieren ihre „The K&D Sessions“ am 2. November im Heidelberg Congress Center.

