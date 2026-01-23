Jazz thing präsentiert: Jazzfestival Basel 2026

Das Programm der 36. Ausgabe des Jazzfestivals Basel vom 27. April bis zum 26. Mai 2026 ist so voll, dass wir uns lange Vorreden sparen:



Mit „33 Years e.s.t. – Tribute To Esbjörn Svensson Trio“ wird das Festival eröffnet. Im weiteren Programmverlauf kommt es zu interessanten Paarungen wie der von Iiro Rantala und Stefano Bollani, von John Scofield und Gerald Clayton, von Emma Rawicz und Gwilym Simcock, von Johanna Summer und Jakob Manz, von Rosario Giuliani und Giovanni Mirabassi oder der von Joel Lyssarides und Georgios Prokopiou.



Sängerin Savina Yannatou spielt mit Primavera en Salonico, Marco Mezquida gibt ein Solokonzert, Saxofonist Chris Potter kommt mit Matt Brewer am Bass und dem Schlagzeuger Kendrick Scott, und die französische Sängerin Cyrille Aimée reist mit ihrem Quartett an. Fusion-Schlagzeugerin Rachel Z hat in ihrem Trio den Schlagzeuger Omar Hakim an Bord, und die britische Saxofonistin Nubya Garcia spielt mit ihrer eigenen Band.



Besondere Erwähnung verdienen sicher auch die Konzerte von Brazil-Legende Marcos Valle („Summer Samba“) und von Saxofonist Joshua Redman, der mit dem Pianisten Paul Cornish, dem Bassisten Philip Norris und dem Schlagzeuger Nazir Ebo nach Basel kommt. Flamenco-Gitarrist Tomatito gibt ein Duokonzert mit seinem Sohn José del Tomate und spielt danach mit seinem New Sextet, Bassistin Eva Kruse tritt mit ihrem Quintett auf, in dem Eric Schaefer am Schlagzeug sitzt – beide wurden im Trio em des Pianisten Michael Wollny bekannt, der wiederum zusammen mit dem französischen Saxofonisten Émile Parisien in Basel zu erleben ist.



Sehr zu empfehlen ist auch das Konzert der Sängerin China Moses. Die Tochter von Dee Dee Bridgewater hat nicht nur eine begnadete Gesangsstimme, sondern hat sich auf der Bühne schon oft als eine – Verzeihung – veritable Rampensau erwiesen. Auf ihrem jüngsten Album „Nightingales“ war unter anderen US-Trompeter Theo Croker zu Gast.

Das alles und noch viel mehr gibt’s auch auf offbeat-concert.ch offbeat-concert.ch nachzulesen.