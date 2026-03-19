Jazz thing präsentiert:

From Bezau With Love

Am 8.5. präsentiert sich das momentan vielleicht angesagteste zeitgenössische Jazz-Label Europas in wahrlich legendären Räumen der improvisierten Musik: Bezau in Köln, Boomslang im Stadtgarten.

hilde (Foto: Niclas Weber)

In der Naturidylle des Bregenzerwaldes gelegen und doch gleichzeitig mittendrin im Epizentrum der Jazz- und Improv-Szenen von Berlin bis Brooklyn, hat sich Boomslang unter der Ägide seines umtriebigen Masterminds Alfred Vogel in nur wenigen Jahren einen einzigarten Ruf für genresprengende Individualisten und erfindungsreiche, mitunter unbequeme Sound-Poeten erarbeitet – und vier der Bands gibt es nun an einem prallen Festival-Abend in Köln zu erleben: das Altered Forms Trio mit Gregor Forbes, Stephan Deller und Johannes von Buttlar, How Noisy Are The Rooms? mit Joke Lanz, Almut Kühne und Vogel selbst, Victor Fox PYTHON sowie das formidable Quartett hilde mit Julia Brüssel, Marie Daniels, Emily Wittbrodt und Maria Trautman.

Infos & Tickets gibt’s auf stadtgarten.de.

Foto
Niclas Weber

Veröffentlicht am 19. Mrz 2026 um 18:38 Uhr unter Live things

Theaterhaus Jazztage 2026

Navigation: Weitere Artikel und Kommentare

  • Ausgabe 163, April/Mai 2026, ab 28.3. am Kiosk

Ausgabe 163

Newsletter

Neues

Jazzthing.tv

Mehr…

On Tour

Rubriken

jazzahead! 2026
jazzthing.tv

Jazz thing finden und kaufen

Abonnieren
Einzelhändler finden…
dpv (Logo)
Menü