Jazz thing präsentiert: From Bezau With Love

Am 8.5. präsentiert sich das momentan vielleicht angesagteste zeitgenössische Jazz-Label Europas in wahrlich legendären Räumen der improvisierten Musik: Bezau in Köln, Boomslang im Stadtgarten.

In der Naturidylle des Bregenzerwaldes gelegen und doch gleichzeitig mittendrin im Epizentrum der Jazz- und Improv-Szenen von Berlin bis Brooklyn, hat sich Boomslang unter der Ägide seines umtriebigen Masterminds Alfred Vogel in nur wenigen Jahren einen einzigarten Ruf für genresprengende Individualisten und erfindungsreiche, mitunter unbequeme Sound-Poeten erarbeitet – und vier der Bands gibt es nun an einem prallen Festival-Abend in Köln zu erleben: das Altered Forms Trio mit Gregor Forbes, Stephan Deller und Johannes von Buttlar, How Noisy Are The Rooms? mit Joke Lanz, Almut Kühne und Vogel selbst, Victor Fox PYTHON sowie das formidable Quartett hilde mit Julia Brüssel, Marie Daniels, Emily Wittbrodt und Maria Trautman.

Infos & Tickets gibt’s auf stadtgarten.de.