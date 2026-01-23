Jazz thing präsentiert: Jazzfest Gronau 2026

Alphaville und die Sängerin Loi zählen zu den Headlinern beim diesjährigen Jazzfest Gronau vom 25. April bis zum 3. Mai, aber natürlich gibt es auch eine Menge Jazz beim Jazzfest Gronau – wie sollte es auch anders sein? –, und auf den wollen wir uns hier konzentrieren.

Ohne Zweifel gebührt die Krone des Headliners dem US-Schlagzeuger Billy Cobham – geboren wurde er allerdings in Panama –, der in Gronau auf das JugendJazzOrchester NRW trifft und damit auf eine geballte Ladung jugendlicher Frische. Sowohl Cobham als auch das Großensemble spielen jeweils ein eigenes Set, bevor sie aufeinandertreffen. Das JugendJazzOrchester NRW – künstlerische Leiter sind der Saxofonist Gabriel Pérez, sein Kollege Stefan Pfeifer-Galilea sowie der Posaunist und Tubaspieler Stephan Schulze – hat eine starke weibliche Komponente: Die Sängerinnen Anna Galtschenko und Sophie Hufschmidt sowie die Saxofonistinnen Paula Steimer und Leonie Schwarz zählen zu seinen Mitgliedern. Billy Cobham hat in seinem Quintett unter anderen den Keyboarder Gary Husband an seiner Seite.

Die Münchner Sängerin und Komponistin Alma Naidu begegnet bei ihrem Gronauer Konzert dem jungen Saxofonisten Jakob Manz, und das North Sea String Quartet aus Rotterdam spielt eine erlesene Mischung aus Klassik, Weltmusik, Folklore und Jazz.

Ein Höhepunkt des Jazzfests Gronau ist für viele Besucher/-innen der 3. Mai, wenn unter dem Motto „Jazz in the City – umsonst und draußen“ Bands wie Nina and the Rusty Horns, die Schmackes Brass Band, JazzSir!, Lynn & the RattleShakes, das New Boz Jazz Collective und die Red Jackets Jazzband in der Innenstadt spielen. Gleichzeitig öffnen die örtlichen Geschäfte ihre Türen und bieten die Gelegenheit, Shopping und Musik mit den gastronomischen Angeboten zu verbinden. Außerdem sind weitere Programmpunkte wie „Jazzfest meets cinetech“, „Jazz & Dine“, das Freibadkonzert sowie die K+K Musiknacht – unter anderen mit Botticelli Baby – im Angebot.

Alle Infos zum Programm findet man auf jazzfest.de.