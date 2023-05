Videopremiere - Speech Debelle Wayward

Anfang Juni erscheint das mittlerweile vierte Album von Speech Debelle mit dem Titel „Sunday Dinner On A Monday“. Dahinter verbirgt sich Corynne Elliot, die in ihrem wöchentlichen Podcast „The Work Brunch“ ihre Liebe zur Musik und zum Essen verbindet. Wir präsentieren in einer exklusiven Videopremiere die neue Single „Wayward“. Vorhang auf!