Videopremiere - Olicia Finally

Seit 2021 sind die beiden Multiinstrumentalistinnen Fama M’Boup und Anna-Lucia Rupp mit ihrem „electronic handmade loopjazz“ als Olicia unterwegs. Jetzt veröffentlichen sie mit „Out Of The Blue“ am 1. November ihr neues Album. Wir präsentieren die erste Single „Finally“ in der exklusiven Videopremiere bei uns. Bühne frei!