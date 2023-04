Videopremiere - Gregory Hutchinson Straight From The Heart

Schlagzeuger und Multiinstrumentalist Gregory Hutchinson kündigt dieser Tage für den Herbst diesen Jahres sein Sololabum „Da Bang“ an. Dazu gibt es die exklusive Videopremiere der ersten Single „Straight From The Heart“ in Begleitung von Leona Berlin & Karriem Riggins. Vorhang auf!