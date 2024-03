Videopremiere - DZ'OB Six Ate The Avalanches In The Rye

In der Orgelhalle der ukrainischen Stadt Lviv haben sich für unsere heutige Videopremiere DZ‘OB versammelt, um ihr Stück „Six ate the avalanches in the rye“ live aufzuführen. Im Rahmen der diesjährigen jazzahead! 2024 in Bremen werden sie im European Showcase Programm am 13.04.2024 um 18:30 im Kulturzentrum Schlachthof auftreten. Und nun Vorhang auf!