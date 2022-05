Videopremiere - Dearest Sister Leave Me Be

Die schwedische Band Dearest Sister ist der jüngste Neuzugang der ACT Family of Artists. Das Debüt-Album „Collective Heart“ erscheint am 11. November 2022. Die erste Single „Leave me be“ gibt es ab heute auf allen Streamingdiensten und in einer exklusiven Liveversion als Videopremiere hier und jetzt auf JAZZthing.tv – Vorhang auf!