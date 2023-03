Ziv Ravitz & Lionel Loueke Within This Stone (Intuition/Naxos)

Es ist ein Wohnzimmerkonzert im besten Sinn, das der israelische Schlagzeuger Ziv Ravitz und der aus dem Benin stammende Gitarrist und Sänger Lionel Loueke im Dezember 2021 in einem Club im schweizerischen Muri absolviert haben und für dieses Album mitgeschnitten wurde. Die beiden Improvisatoren begegnen sich – musikalisch und buchstäblich – auf Augenhöhe und haben nicht zuletzt deshalb hörbar so viel Spaß an ihren gemeinsamen Schöpfungen, weil es das erste Konzert nach einer langen Coronapause war. Die Stimmung ist weitgehend intim, wenn es auch, beispielsweise in „Peire Aussane“ oder im bluesigen „Malika“, manchmal heftiger zur Sache geht. Der extrem transparente Klang (wir hören jedes Saitenzittern von Louekes siebensaitiger Gitarre, jedes Rascheln auf Ravitz‘ Snare) macht das Album zu einem Leckerbissen für das Ohr: freie Improvisation mit Herz, Seele und Verstand.