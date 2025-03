Younee Improvisations – Live In Germany (Fulminantmusic/The Orchard)

Solopiano einmal ein wenig anders: mit komponierten Strukturen, die aber viel Freiräume für Spontanes lassen. Die Südkoreanerin Younee zeigt auf ihrem Doppelalbum „Improvisations – Live In Germany“ neben zartem Spiel auch viel Biss und Virtuosität. Auf mehreren Tourneen durch Deutschland sind in den vergangenen Jahren ihre Auftritte mitgeschnitten worden und zeigen die Pianistin als neugierige Künstlerin, die sich perfekt zwischen der Schnittstelle von Komposition und Improvisation bewegen und traumhaft schöne Musik zwischen Klassik und Jazz spielen kann. Auch gerne mal auf Zuruf aus dem Publikum übrigens wie bei einem Konzert in Nürnberg. Da ruft eine Zuschauerin „Kuba“. Sie sei zwar noch nie auf Kuba gewesen, kam als Antwort von Younee, doch dann nimmt die Pianistin das Publikum spontan mit auf eine unterhaltsame musikalische Reise nach Havanna.