Youn Sun Nah Waking World (Warner)

Für Youn Sun Nah stellt ihr elftes Studioalbum „Waking World“ eine Premiere dar, denn erstmals hat die Koreanerin alle elf Songs des Albums selbst geschrieben. Dabei zeigt sich die Sängerin von einem beeindruckenden Variantenreichtum: „Don’t Get Me Wrong“ pendelt zwischen melancholischen Strophen und einem von einem hüpfenden Trompetenmotiv von Airelle Besson getragenen fröhlichen Refrain, „Lost Vegas“ insistiert mit einem stampfenden Rhythmus. In „Heart Of A Woman“ tupfen Bassist Laurent Vernerey und Gitarrist Thomas Naim transparente Klanggebilde, während in den meisten anderen Songs elektronische Arrangements, für die der Keyboarder Xavier Tribolet und Youn Sun Nah selbst verantwortlich zeichnen, für subtile Schattierungen sorgen. Über allem thront nach wie vor die selbstsichere, aber dennoch zarte Stimme der Sängerin, die von einem Hauchen bis zur harschen Expression sämtliche Möglichkeiten nutzt.