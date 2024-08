Yosef Gutman Levitt The World And Its People (Soul Song Records/soulsongrecords.bandcamp.com)

Folkloristische Melodien treffen auf die rhythmischen Akzentsetzungen traditioneller jüdischer Musik, Blueseinsprengsel und jazzige Harmonien. Eine besondere Mischung ist das, die Yosef Gutman Levitt für sich und sein Ensemble zu einem seiner zahlreichen Repertoires verdichtet hat. Omri Mors strahlende Klavierlinien und Yoed Nirs bezaubernde Cellokantilenen schweben über weite Strecken über den Gitarrenakkorden von Tal Yahalom und den Basslinien Levitts, der in einzelnen Stücken aber auch solistisch zu hören ist. Sie formen einen klangfarbenreichen, musikalischen Bilderbogen voll Wärme und Leichtigkeit. Levitt agiert als Komponist, Bassist und Produzent und zeigt sich dabei einmal mehr als Künstler mit Sinn für feine Nuancen. Die Einspielung erscheint auf seinem Soul Song Records.