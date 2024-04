Yelena Eckemoff Romance Of The Moon (L&H Production/in-akustik)

Schon früh in ihrer Karriere hat die in Moskau geborene US-amerikanische Pianistin Yelena Eckemoff schon einmal Musik geschrieben, die von Federico García Lorca inspiriert war. Texte des spanischen Lyrikers und Dramatikers bilden auch jetzt wieder die Grundlage ihres neuen Albums „Romance Of The Moon“. Eckemoff hat sie auf Englisch ins üppige Booklet drucken lassen. So kann ein jeder selbst, wer mag, versuchen, die Verbindungen von den Gedichten zu den Klängen herzuleiten. Aber das Album funktioniert auch so, weil mit Trompeter Paolo Fresu und Gitarrist Riccardo Bertuzzi zwei fantastische Solisten mitwirken und das Rhythmusduo Luca Bulgarelli (Kontrabass) und Stefano Bagnoli (Schlagzeug) sehr geschmack- und gefühlvoll agiert. Die klassisch ausgebildete Eckemoff verbindet einmal mehr ihre klassisch fundierte Klaviertechnik mit poetischen Klangbildern zu ihrer eigenen Jazzsprache. „Romance Of The Moon“ ist ein weiteres hörenswertes Werk der sehr produktiven Pianistin und Kom­ponistin.