Yaron Herman Radio Paradise (Naïve/Believe/Goodtogo)

Er hat nach einem Klang gesucht, der mehr ist als nur der des Klaviers und eines Klaviertrios. Und so stieß der israelische Pianist Yaron Herman auf die beiden Tenorsaxofonistinnen Maria Grand und Alexandra Grimal, die sein Trio mit Bassist Haggai Cohen-Milo und Drummer Ziv Ravitz ergänzen. Auch wenn das vielleicht nicht die beste Beschreibung für die beiden Musikerinnen ist. Denn Grand und Grimal entpuppen sich als genau die richtigen Stimmen, um mit lyrischer Gestaltungskraft und seelenvoller Tiefe die Kompositionen des Bandleaders zu veredeln, was vor allem in den meditativen und kontemplativen Momenten der Platte besonders eindringlich wirkt. Aber in allen neun Stücken werden Räume gesucht und gefunden, um die Musik ganz organisch fließen zu lassen. Mit „Radio Paradise“ hat Herman ein zeitlos schönes Jazzalbum eingespielt, das bei aller Eleganz und Sanftheit zwischendurch auch Biss hat.