Willie Nelson That's Life (Legacy/Sony)

Sie waren Kumpels, der Willie und der Frank. Sie mussten nicht konkurrieren, denn jeder beackerte sein Fach und war in seinem Umfeld erfolgreich. Und so konnten sie sich gegenseitig bewundern, über die Oberfläche amerikanischen Small-Talks hinaus. Nun ist der Frank schon mehr als zwei Jahrzehnte tot und der Willie wird mehr und mehr nostalgisch, wie schön doch die Zeit war. Und so singt er inzwischen das zweite Album ein, mit dem er sich vor der Kunst seines Freundes verneigt. Nelson ehrt Sinatra so gut er kann, mit klarer, manchmal ein wenig zittriger Stimme. Eine Bigband im West-Coast-Soundgewand bildet den professionell-traditionellen Entertainmentrahmen und für ein Lied gesellt sich auch Diana Krall als Duettpartnerin zum Team. Ansonsten passiert nicht viel außer solidem Orchesterswing; ein bisschen verzopft, aber wen wundert’s!