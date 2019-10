WDR Big Band / Christina Fuchs

Die Kölnerin Christina Fuchs ist ein Multitalent. Die Saxofonistin und Komponistin versteht sich auf intime Duoprojekte genauso wie auf ihr Quartett No Tango, daneben ist sie auch eine Meisterin großer Klangkörper: das United Women’s Orchestra, das Septett-Projekt Wood4Winds bei den Multiphonics oder – ganz neu – das Fuchsthone Orchestra mit der Kollegin Caroline Thon. Für die WDR Big Band hat sie sicher ihre Erfahrungen, die sie bei Maria Schneider und George Russell gemacht hat, nutzen können. „Newton’s Cradle“ – die fünf hängenden Stahlkugeln standen auf so manchem Schreibtisch – enthält sechs verschachtelte Kompositionen, die sich nicht nur die hervorragenden Solisten des Kölner Großensembles wie Karolina Strassmayer oder Frank Chastenier zunutze machen, sondern auch in eine ganz eigene Klangwelt entführen. Die zeichnet sich aus durch einen markanten Farbenreichtum und schroffe Harmonieverzahnungen und lässt außerdem ein beeindruckendes Gespür für musikalische Dramaturgie erkennen.