Wadada Leo Smith The Emerald Duets (TUM/Bandcamp)

Duette mit Trommlern haben Wadada Leo Smith schon immer gelegen. Auf der 5-CD-Box „The Emerald Duets“ gibt es gleich fünf dieser Treffen. Mit Pheeroan akLaff, Andrew Cyrille, Han Bennink und zweimal Jack DeJohnette schafft er es, dieser Konstellation erstaunlich viele Facetten abzugewinnen. Nun sind natürlich auch die vier genannten Partner mit gänzlich unterschiedlichen Temperamenten unterwegs. Die vier Schlagzeuger rufen in dem Trompeter sehr verschiedene Vorlieben ab. Mit akLaff ist er der Geschichtenerzähler, mit Han Bennink der Sponti, mit Cyrille greift er ganz weit in die Traditionskiste der „Great Black Music“ und mit DeJohnette wird er zum Maler und Poeten. Der Quell seines Mitteilungsbedürfnisses scheint bei dem 80-Jährigen jedenfalls noch lange nicht zu versiegen. „The Emerald Duets“ ist so spannend wie eine TV-Serie mit psychologischem Tiefgang, weil sie Episode für Episode die Geschichte über die vielen Facetten eines der einflussreichsten Vertreter des kreativen Jazz der letzten 50 Jahre ausrollt.