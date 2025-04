Volo – Sofia Will Large Ensemble Moguntia (Unit/Membran)

Was heute Mainz ist, hieß früher Moguntia, ein Name, in dem sich römische und keltische Wurzeln mischen. Hier hat Altsaxofonistin Sofia Will ihr Bachelorstudium absolviert, nun widmet sie der Stadt ihr erstes Album. In ihrem Tentett spielen Gleichaltrige aus Köln, Basel, Stuttgart, Berlin und natürlich Mainz. Die Stimmung der zehn Kompositionen erinnert an den Third-Stream-Jazz der 1960er, mit einer Fülle von Klangfarben von der pastellenen Seite der Palette, voller subtiler Einfälle, weit ausholend, aber nie außer Kontrolle. Angesichts der Umstände ist es kein Wunder, dass die Musik noch nach Studium klingt, was sich auch in der Wahl der Stücktitel spiegelt: ein bisschen altklug, historisierend, korrekt, aber auch naheliegend. Weiteres wird der eigene künstlerische Reifeprozess regeln. Die Grundlagen sind schon mal vielversprechend.