Volker Kriegel Inside: Missing Link (MPS/edel)

Als die Schwarzwälder Plattenfirma MPS 1972 „Inside: Missing Link“ veröffentlichte, war Volker Kriegel gerade einmal 28 Jahre alt. Doch schon längst hatte der Wiesbadener einen Namen als Gitarrist, der sich sowohl im Jazz als auch im Rock zu Hause fühlte – sei es mit dem Dave Pike Set oder dem Vorgängeralbum „Spectrum“. Für die Aufnahmen von „Inside: Missing Link“ hat Kriegel Musiker im Studio um sich versammelt, die allesamt im Jazz Europas Rang und Namen hatten: mit Albert Mangelsdorff an der Posaune und Heinz Sauer und Alan Skidmore an den Saxofonen, John Taylor auf dem Hohner Electra Piano, Eberhard Weber auch an seinem elektrischen Kontrabass, John Marshall am Schlagzeug und Cees See an den Percussions. Auf Platte 1 der Doppel-LP setzen sie Kriegel in ein ästhetisch weit ausgreifendes, groovendes Setting aus Jazz und Rock, dass es für den Gitarristen eine Freude gewesen sein musste, sich darin auszutoben. Auf Platte 2 liegt der Fokus ganz auf dem Gitarrenspiel, das so süffig-melodisch daherkommt, wie es damals wohl nur Kriegel konnte. Mit „Inside: Missing Link“ wird 2023 an diesen Wiesbadener Gitarristen erinnert, dessen Geburtstag sich heuer zum 80. und Todestag zum 20. Mal jährt.