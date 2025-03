Veronika Harcsa / Anastasia Razvalyaeva / Bálint Bolcsó Schubert NOW! (BMC/Galileo MC)

Schon Debussy haben die ungarische Sängerin Veronika Harcsa und die in Russland geborene, aber schon als Kind nach Ungarn gekommene Harfenistin Anastasia Razvalyaeva vor ein paar Jahren auf links gedreht und auf ganz neue Pfade geführt, damals noch zusammen mit einem Gitarristen. Beim zweiten Konzeptalbum der Reihe „NOW!“ mit Kompositionen Franz Schuberts ist stattdessen nun der Elektroniker und Sounddesigner Bálint Bolcsó dabei. Geblieben ist die Idee, sich an den Vorlagen entlangzuimprovisieren und hier nun den Liedern Schuberts völlig neue Facetten zu geben. Filigran und fein gewebt sind die Klangbilder von der Harfe. Harcsa singt darüber ohne übertriebene Künstelei, aber voller Emotionen. Und Bolcsó bringt viel Spannung in die ungewöhnlichen Interpretationen mit seinen elektronischen Sounds und Verfremdungen. Alles bleibt dabei in einer wunderbaren Balance. Ein gelungener Crossover mit Musik zum Entdecken.