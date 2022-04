Under The Surface Miin Triuwa (Jazz in Motion/Bertus)

Altniederländisch ist die Sprache, die bei unseren westlichen Nachbarn im Mittelalter gesprochen wurde. Sanne Rambags, Sängerin des Trios Under the Surface, hat sich entschlossen, das gesamte dritte Album der Band in dieser Sprache zu singen – die englische Übersetzung ist in einem wunderschön gestalteten Booklet enthalten. Gitarrist Bram Stadhouders spielt mit delikater, klirrender Klarheit und Joost Lijbaart setzt mit einem subtil agierenden Schlagzeug, bei dem die kühl zischelnden Becken eine wichtige Rolle spielen, den jazzigen Hintergrund. Der Sound des Trios erinnert so manches Mal an die britische Folklegende Pentangle, doch es ist eine imaginäre Folklore, die Under the Surface spielen. Dezent eingesetzte Elektronik erweitert den transparenten Klang der Band ins atmosphärisch Offene und so wird „Miin Triuwa“ (was soviel wie „I Am True“ bedeutet) zu einem schwebenden Statement ganz eigener Art.