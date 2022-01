Ulrich Drechsler CHROME (enja/edel)

Der Blaskapelle in Reutlingen ist Ulrich Drechsler längst entwachsen. Dem Jazzstudium in Graz ebenso. Seit 20 Jahren zieht der 1969 geborene Klarinettist und Komponist von Wien aus zunehmend längere Fäden durch die Bereiche der komponierten und der elektronischen Musik und der hippen „Neo“-Klassik. „CHROME“, nach „AZURE“ und „CARAMEL“ die neueste Inkarnation von Drechslers Großprojekt Liminal Zone, verbindet den hölzernen Sound seiner Klarinetten und des Bassetthorns mit dem familiären Zusammenklang eines Streichertrios und setzt ihn dem Abenteuer der elektronischen Manipulation aus. Alles sparsam und unterkühlt, minimalistisch und sehr sorgfältig abgemessen. „Silence Is My Canvas“ heißen die durchnummerierten 13 Einzelteile von „CHROME“ – und schön wie Stille klingen sie auch. Das Bild auf der Leinwand wirkt eher monochrom.