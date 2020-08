Trio Plus feat. Bauer & Schoof Bollenhut (HGBSBlue/DA Music)

Seit einigen Jahren spielt das Trio Plus um Pianist Peter Ortmann, der lange Zeit für das Bundesjazzorchester und „Jugend jazzt“ arbeitete, in Lübeck die Konzertreihe „Trio Plus trifft Europas Jazz-Legenden“. Hier spielten sie unter anderen mit Ack van Rooyen, Gianluigi Trovesi oder auch Kornettist Manfred Schoof und Posaunist Conny Bauer. Mit den beiden Letztgenannten wurde auch im vergangenen Jahr im legendären MPS Studio „Bollenhut“ aufgenommen, acht Stücke, die allesamt Eigenkompositionen der Beteiligten sind. In denen verbinden sie sehr lebhaft und überzeugend eine Vorliebe für kreative Improvisation und vielschichtige Klangfarben, immer gespielt mit viel Emotion und einem Gespür für genau den jeweils passenden Groove. Zwar werden dabei keine neuen Regionen erforscht, doch lebendige Musikalität gibt es hier von Anfang bis Ende zu hören.