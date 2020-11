Tricky Fall To Pieces (False Idols/Indigo)

Ein schweres Trauma, der Tod seiner Tochter, hat Tricky fast verzweifeln lassen. Doch dann beschloss der Klangbastler aus Bristol wieder anzugreifen. Mehr Skizzen als echte Songs (nur zwei der elf Stücke auf „Fall To Pieces“ sind überhaupt länger als drei Minuten) beeindrucken seine neuen Hervorbringungen durch ihre rohe Kargheit. Manchmal ist es nur ein Klavierloop oder eine Cellolinie mit einem reduzierten Beat, die einen Kick im Kopf auslösen. Als Entdecker von Talenten ist Tricky nach wie vor unerreicht; in Polen hat er die Sängerin Marta entdeckt, die seinen neuen Liedern Seele verleiht. In „Take Me Shopping“ ist es fast allein ihre leiernde Gesangslinie, die dem Stück Leben einhaucht, mit „I‘m In The Doorway“ gelingt Tricky fast so etwas wie ein Popsong. Seine obskure Samples stammen zum Teil aus Osteuropa, den alten Sänger auf „Running Off“ hat er beispielsweise in einem Plattenladen in Kroatien entdeckt.