Tomasz Stanko Quartet September Night (ECM/Universal)

Am Anfang konnte man meinen, dass vor allem das international noch unbekannte Marcin Wasilewski Trio von seinem Stargast Tomasz Stanko profitieren würde. Es stellte sich aber bald heraus, dass auch der Trompeter viel aus der in den frühen 1990ern geschlossenen Liaison mitnahm. Wie sehr das Ensemble nach einem Jahrzehnt gemeinsamer Arbeit bereits zusammengewachsen war, konnte man im September 2004 in der Münchner Muffathalle erleben. Der Mitschnitt des Konzerts ist nach zwei Dekaden Reifezeit erschienen und bietet viel Intensität. Stanko pendelt zwischen klangpoetisch feiner, zugleich im Ton kräftiger Präsenz und pointiert rauer Exzentrik. Das Trio ornamentiert jazzklassisch, findet aber ebenso zu kontinuierlichen Steigerungen, die in kollektiv schillernde Spielenergie münden. Das Konzert fand damals im Rahmen eines Symposiums über improvisierte Musik statt. Besser hätte man kaum zeigen können, worum es dabei geht.