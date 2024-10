Tobias Pustelnik Gratitude (Unit/Membran)

Gibt es so etwas wie österreichischen Jazz? Dieses seltsame Spannungsfeld aus Lebensfreude und Melancholie, aus Pragmatismus und Emotionalität, in dem sich angeblich vor allem Wiener bewegen, lässt sich mit etwas Fantasie auch aus dem musikalischen Ansatz von Tobias Pustelnik heraushören. Eigentlich stammt der 33- jährige Tenor- und Sopransaxofonist ja aus Graz, lebt aber seit einiger Zeit in der Hauptstadt des Nachbarlandes. Dort hat er eine Band gefunden, mit der er offen und vor allem filigran kommunizieren kann. Pustelnik, Gitarrist Christopher Pawluk, Drummer Valentin Duit und Bassist Andreas Waelti (ein Schweizer) besitzen die wichtige und selten gewordene Fähigkeit, einander zuzuhören. Vier Männer unterhalten sich also; leidenschaftlich, vertrauensvoll, anekdotenreich, mit ein bisserl Schmäh, aber ohne jeden Grant. Dabei stürzen sich Pustelnik und seine Freunde kopfüber in komplexe rhythmische Verzweigungen, cineastische Klangkollagen, schwebende Melodien und spannende Diskurse zwischen Saxofon und Gitarre. Wahrscheinlich geht so etwas in dieser speziellen Vertrautheit und Intimität wirklich nur in Wien.