Tobias Meinhart Sunset Park (www.tobiasmeinhart.com)

Der seit vielen Jahren in New York lebende Saxofonist Tobias Meinhart hat bereits mit einigen Alben auf sich aufmerksam gemacht. Dieses Mal holte er sich den Bassisten Rick Rosato und den Schlagzeuger Jesse Simpson ins Trio, um New Yorks Sunset Park eine Einspielung zu widmen. Neben vier eigenen Stücken sind frische Interpretationen des Cole-Porter-Standards „You’d Be So Nice To Come Home To“ und des einst von Tommy Flanagan für John Coltrane verfassten „Freight Trane“ dabei. Das launige Trio schöpft in dem flotten Repertoire aus der Bebop- und Hardboptradition und bringt sie modernisiert und erweitert in die Gegenwart. Vertrackt-verschachtelte Rhythmen und munter hüpfende Saxofonphrasen werden dabei kontrastiert durch gelegentliche Ausflüge in die Sphären der jazzigen Ballade.