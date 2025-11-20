Tobias Christl Wildern II Unit/Membran

Auch beim zweiten Album mit dem Titel „Wildern“ muss man den Namen ernstnehmen. Der mittlerweile in Berlin lebende Sänger Tobias Christl hat sich wieder eine Handvoll Popsongs vorgenommen und demonstriert mit ihnen seine Weise, wie man sich ein fremdes Stück so aneignen kann, dass es klingt, als wäre es aus der eigenen Feder. Christl covert nicht einfach nur „Free Ride“ von Nick Drake, „Boys Don’t Cry“ von The Cure oder „I Want You“ von den Beatles, nein, er transformiert diese Songs so, dass sie sich zu verändern beginnen, einen anderen Charakter bekommen und irgendwann aus der Pophistorie wie herausgelöst scheinen. Seine Musiker folgen ihm bei seinem Transformationsprozess ohne Wenn und Aber, um die „Wildern“-Popsongs ein weiteres Mal so authentisch wie möglich und zeitlos klingen zu lassen.