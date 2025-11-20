Tobias Christl

Wildern II

Unit/Membran

Tobias Christl – Wildern II (Cover)Auch beim zweiten Album mit dem Titel „Wildern“ muss man den Namen ernstnehmen. Der mittlerweile in Berlin lebende Sänger Tobias Christl hat sich wieder eine Handvoll Popsongs vorgenommen und demonstriert mit ihnen seine Weise, wie man sich ein fremdes Stück so aneignen kann, dass es klingt, als wäre es aus der eigenen Feder. Christl covert nicht einfach nur „Free Ride“ von Nick Drake, „Boys Don’t Cry“ von The Cure oder „I Want You“ von den Beatles, nein, er transformiert diese Songs so, dass sie sich zu verändern beginnen, einen anderen Charakter bekommen und irgendwann aus der Pophistorie wie herausgelöst scheinen. Seine Musiker folgen ihm bei seinem Transformationsprozess ohne Wenn und Aber, um die „Wildern“-Popsongs ein weiteres Mal so authentisch wie möglich und zeitlos klingen zu lassen.

Text
Martin Laurentius
, Jazz thing 161

Veröffentlicht am 20. Nov 2025 um 07:57 Uhr unter Reviews

Jakob Manz Super Nova

Navigation: Weitere Artikel und Kommentare

  • Ausgabe 161, November 2025 – Januar 2026, ab 30.10. am Kiosk

Ausgabe 161

Newsletter

Neues

Jazzthing.tv

Mehr…

Rubriken

Applaus Preisträger:innen 2025
jazzthing.tv

Jazz thing finden und kaufen

Abonnieren
Einzelhändler finden…
dpv (Logo)
Menü