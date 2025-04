Timo Lassy Trio Live in Helsinki (Wejazz/Indigo)

Heimspiel für den Tenorsaxofonisten Timo Lassy und sein Trio. Auf der Setlist im G Livelab in Helsinki stand ein „Best of“ aus Lassys Diskografie, darunter Stücke der Alben „Move“ und „Love Bullets“ sowie die Nummer „African Rumble“ aus dem Jahr 2006. Spielte Lassy früher zumeist im Quartett oder größeren Besetzungen wie der Ricky-Tick Big Band, ist er nun bei der größtmöglichen Verdichtung seiner Musik angekommen. Da diese nicht zuletzt auf einem starken Groove beruht, bleiben Schlagzeug (Jaska Lukkarinen) und Kontrabass (Ville Herrala) unverzichtbar. Und während Lassy sich in Kollaborationen mit unter anderen José James auch als smoother Mitspieler erwies, herrscht auf diesem Live-Album ein durchgehend kraftvoller und dynamischer Ton. In den Höhepunkten channelt das Trio die Energien von Joe Henderson, Pharoah Sanders und den Coltranes.