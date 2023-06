Tim Berne Oceans And (Intakt/Harmonia Mundi)

Wegen Leuten wie Tim Berne wird der Jazz immer das bleiben, was ihn von anderen Genres grundlegend unterscheidet: eine Musik voll rauer Schönheit, radikal, roh, unpopulär, kompliziert, tiefgründig, klar, mutig, geheimnisvoll, nachdenklich und faszinierend. Zum Glück! Mit dem neuen Trio des amerikanischen Saxofonisten mit der Akkordeonistin und Multiinstrumentalistin Aurora Nealand und dem Cellisten Hank Roberts hat Berne die perfekte Crew um sich geschart, um einfach in See zu stechen und voll gespannter Erwartung der Dinge zu harren, die da passieren können. Deshalb steht „Oceans And“ auch für ein klangliches Abenteuer erster Güte in zwölf Titeln, eine gezielte Manipulation von Klang und Raum, für herzliche, vertraute Kommunikation, reine Improvisation, Nervenkitzel und tiefgründige Vorstellungskraft. 69 wird Tim Berne im Oktober, aber noch nie war er seinem künstlerischen Ideal von der absoluten Freiheit so nah wie hier. Denn Musik wie diese regt das Gehirn an, belebt die Fantasie und verzaubert das Herz.