The Silent Jazz Ensemble Memories Of The Future (Unit/Membran)

Bereits 1984 gegründet, damals war auch Gebhard Ullman dabei, spielten drei Flötisten ohne Rhythmusgruppe einen rein akustischen, experimentierfreudigen Stilmix. Seit 2010 tragen allein Helmut Engel-Museholds poetisch-lyrische Flöte sowie gelegentlich sein Saxofon die nun um Bass, Gitarre und Schlagzeug erweiterte Musik des Silent Jazz Ensemble. Und dieser Bandname beschreibt perfekt das transparente Klangbild ihrer grenzüberschreitenden Musik, die romantisch Kammermusikalisches, moderne Spielweisen und folkloristische Einschübe zu einem sanft rhythmischen Jazz addiert. Zwar bringen diese „Memories Of The Future“ auch einmal die impressionistische Phase des niederländischen Flötisten Chris Hinze zurück ins Ohr, mit ihren verschiedenen Rhythmen und stilistischen Einflüssen sind diese klangmalerischen Erinnerungen dann aber doch eher eine Interpretation von so etwas wie Ambient.