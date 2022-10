The Headhunters Speakers In The House (Ropeadope/ropeadope.bandcamp.com)

Ist das die späte Rache an den Jazzkritikern, die Herbie Hancock 1973 vorwarfen, mit dahergelaufenen Funkmusikern gemeinsame Sache zu machen? Auf ihrem neuen Album, dem ersten seit elf Jahren, spielen die Headhunters noch einmal „Actual Proof“ von der Platte „Thrust“ aus gemeinsamen Hancock-Zeiten – und zwar im swingenden Modern-Jazz-Idiom. Auch sonst zeigen sich die Headhunters-Urgesteine Mike Clark und Bill Summers äußerst traditionsbewusst wie etwa im Eröffnungsstück „Kongo Square“, das mit Kora, Kollektivimprovisationen und Polyrhythmik programmatisch den Afro- und New-Orleans-Background der Jazz-Funk-Pioniere offenlegt. Mit Nummern wie „Over The Bar“, „HH 75″ oder „Stoop“ zeigen die mit Gästen wie Donald Harrison oder Reggie Washington verstärkten Kopf- und Tanzbeinjäger, dass sie auch knapp 50 Jahre nach ihrer Gründung nichts von ihrer entspannten Coolness eingebüßt haben.