Gerade ist die Tedeschi Trucks Band in Europa unterwegs, das Timing ist also perfekt für das zweite Live-Album der reisenden Familie. Der Focus des Konzerts liegt auf den Songs des letzten Studioalbums „Let Me Get By“ und einigen anderen Hochkarätern: Da ist eine lange Version von „These Walls“ mit dem Sarod-Virtuosen Alam Khan als Gast, wo Trucks‘ Gespür für indische Vibes zum Tragen kommt. Dieses Faible, dass der Slidemeister allürenfrei in sein bluesiges Spiel integriert, dürfte auch hinter der Wahl des Beatles-Klassikers „Within You, Without You“ als psychedelischem Auftakt zu „Just As Strange“ stecken. Der Derek & The Dominos-Track „Keep On Growing“ bietet viel Raum für Trucks‘ Gibson und nostalgische Gefühle, auch der bläserfette Klassiker „Leavin‘ Trunk“, den Trucks seit Jahren im Repertoire führt, entfaltet eine spannende Dramaturgie, bei der Susan Tedeschi ihre bissig klingende Stratocaster funky beackert. Aus dem live schon so oft gespielten „Bird On A Wire“ (Leonard Cohen) hingegen zaubert die Sängerin einen wunderbaren Soulsong mit flehendem Hintergrundchor, schepperndem Klavier und gospeltrunkener Orgel. Zu haben ist der charmante Southern-Soul-Appeal als DoCD/3LP/DoCD+DVD; die DVD enthält einiges Bonusmaterial, unter anderem ein Interview mit Trucks und Tedeschi.