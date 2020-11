Susan Weinert Rainbow Trio Der Baum vor meinem Fenster (Tough Tone/edel)

Es ist ein Abschiedsgeschenk, wohl bedacht und ebenso sorgfältig vorbereitet. Und man staunt: über die musikalische Tiefe, die Susan Weinert und ihr noch relativ junges Rainbow Trio auf dem zweiten gemeinsamen Album erreichten, aber vor allem über die in jeder Note greifbare Melancholie, mit der die Gitarristin, ihr Mann Martin am Kontrabass und Sebastian Volz am Piano zu Werke gingen. So klingt der Herbst. Man hört, wie die Blätter fallen, wie die Tage dunkler werden. Susan Weinert spürte dank ihrer intuitiven Intelligenz, dass es zu Ende gehen würde. Also packte sie im Sommer 2019 im Studio La Buissonne in der Provence noch einmal ihre feinsten Soli aus, um acht atmosphärische Kompositionen zu verzieren. Susan, Martin und Stefan sinnierten dabei über Naturerlebnisse, über Reisen oder Ausstellungen und fanden dabei zu einer selten einvernehmlichen Form der Kommunikation, die viel näher am Jazz liegt als jedes der vorherigen Weinert-Werke. Schade, dass dieses Trio seinen Weg nicht mehr weitergehen kann. Susan Weinert starb am 2. März nach zehnjähriger Krebserkrankung.