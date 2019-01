Susan Weinert Rainbow Trio

Mit Sebastian Voltz lassen Susan und Martin wieder einmal einen Pianisten an der familieninternen Hausmusik mitmachen. Was auf den ersten Moment wie ein Feigenblatt anmutet, erweist sich schon bald als echter Glücksgriff. Voltz klingelte einfach – und das nicht ganz ohne Hintergedanken – an der Tür des Ehepaares und ließ sich bereitwillig zu einer Session einladen. Das Resultat öffnet sowohl dem Gitarristin wie auch ihrem Mann einige bislang verschlossene Türen. Denn selten lagen Susan und Martin Weinert näher am „echten“ Jazz, was ein Stück wie „Chinatown“ eindrucksvoll unter Beweis stellt. Sie improvisieren, konstruieren und genießen das bislang ungewohnte Zusammenspiel mit einem zusätzlichen Harmonieinstrument, wobei Voltz mitnichten eine Statistenrolle einnimmt. Möglicherweise wird einigen esoterisch angehauchten Fans die Ausrichtung des noch jungen Rainbow Trios nicht ganz schmecken. Für Susan Weinert jedoch ist es ein wichtiger Schritt nach vorne.