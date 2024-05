Sun Ark Sun Ark (XJAZZ! Music/xjazzmusic.com)

Das Sextett des Gitarristen Johannes („Jojo“) Mann macht eine scheinbar sanfte Fusionmusik. Über weite Strecken entrollt sich der weiche, groovende, elektrische Klangteppich aus Gitarren, Keyboards, Bass und Schlagzeug – dabei dominieren (Midi-)Gitarre und Fender Rhodes. Helle, heitere Bläserfarben (vor allem Sopransax und Flöte) tauchen hinein und heraus. Allerdings sind diese sehr harmonischen Abläufe dann so gespickt mit dichten Rhythmen und teils vertrackten Metren, dass die Musik jede Naivität verliert. Gelegentlich wird die Band auch rockiger – oder sie verharrt in frei improvisierten Soundbildern. Manns Mitstreiter bei Sun Ark sind die Bläser Asger Nissen und Bene Jäckel, der Keyboarder Povel Widestrand, der Bassist Thorbjörn Stefansson und der emsige Schlagzeuger Marius Wankel. Diese stimmungs­volle Softfusion hat etwas Spaciges und Psychedelisches an sich. Ein interessanter Versuch, Harmonie und Avantgarde zu vermischen.