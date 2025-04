StrukturStruktur The Gestalt (Unit/Membran)

Modular schichten sich elektronisch verzerrte Klangbausteine zu einer gestaltförmigen Struktur. Das Album „The Gestalt“ der Luzerner Band StrukturStruktur, erinnernd an Klanggestalt-Kompositionstechniken, hinterfragt dabei die eigene, ästhetische und konzeptionelle Wahrnehmung. Das 2021 gegründete Quartett um die beiden Schlagzeuger Simon Scherrer und Silvan Schmid, Gitarrist Vincent Rigling und Bassist Leander Schöpfer lotet diese minimalistisch aus. Der Begriff „Gestalt“ in seiner Undefiniertheit – sowohl im Deutschen als auch im Englischen – bietet dabei eine Vielzahl an Möglichkeitsräumen. Darauf verweisen Titel wie „störbild“ oder „angles morts“. Hart und rhythmisch entwickelt die Band auf Stücken wie „ahab“ und „stoffwechsel.N“ ein experimentelles Geflecht aus Drones, Verzerrungen und Post-Punk.