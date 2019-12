Seit 25 Jahren leitet der Berliner Saxofonist Stephan-Max Wirth seine eigene Band, seit zehn Jahren in derselben Besetzung mit den Holländern Jaap Berends an der Gitarre, Bub Boelens am E-Bass und Florian Hoefnagels an den Drums. Grund genug, sich und den Fans des mitreißend jazzrockigen Quartetts ein besonderes Geschenk zu machen: eine farbenfroh gestaltete Box mit gleich vier Konzertmitschnitten aus den vergangenen Jahren. Seiner Verehrung für Alice Coltrane verleiht Wirth da genauso Ausdruck wie für intensive modale Versenkungsübungen mit scharfkantigen Ostinati. Keine Schnitte, keine Ausblendungen, nur sechs Spuren: Die Stephan-Max Wirth Experience teilt nicht nur die Vorliebe für psychedelisch gemusterte Hemden, sondern ist live eine hypnotisch interagierende Macht, die ohne Netz und doppelten Boden auskommt.