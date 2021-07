Stephan-Max Wirth Experience Berlin Live (Bos Records/Galileo MC)

Geplant war eigentlich ein neues Studioalbum. Die neuen Stücke für eben dieses Album sollten live schön getestet und eingespielt werden. Vor diesem Hintergrund trat das deutsch-holländische Quartett des Berliner Saxofonisten und Komponisten Stephan-Max Wirth, seine Experience, am 7. März 2020 im Berliner Jazzclub Schlot auf. Dass es danach wegen des ersten Corona-lockdown keine weiteren Auftritte mehr geben würde, dass zwei aus dem Quartett sich plötzlich in Quarantäne wiederfanden, einer sogar an COVID-19 erkrankte – wer konnte damit rechnen. Mit der Studio-CD wurde es jedenfalls erst einmal nichts. Dafür entschloss sich Wirth, aus dem formidablen Konzert im Schlot eine Live-CD zu machen. Der Bandleader auf Tenor- oder Sopransax, Gitarrist Jaap Berends, Bassist Bub Boelens und Schlagzeuger Florian Hoefnagels präsentieren sich auf den sechs langen, allesamt von Wirth geschriebenen Stücken stilistisch so flexibel, wie man die Band kennt. Von orientalischem Duft über packende Jazz-Rock-Momente bis hin zu freieren Passagen und sehnsuchtsvollen Balladen kreiert der Vierer einen bunten Strauß frisch klingender zeitgenössischer Jazzmusik, bei der glücklicherweise die Aufnahmebänder mitliefen.