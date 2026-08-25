Bremen: jazzahead! 2027

Kirke Karja2027 findet die jazzahead! vom 22. bis 24. April statt. Auch für diese Ausgabe des Branchentreffs in Bremen werden wieder 38 internationale Showcase-Auftritte zusammengestellt, während für die rund 120 Konzerte der zwei Clubnights erneut tausende Besucher:innen sowie Fachleute der Musikbranche in Bremen erwartet werden. Für die Showcases können sich noch bis zum 30. September Jazz-Acts aus aller Welt bewerben. Derzeit stellt die jazzahead! fünf Jurys zusammen, die in einem aufwendigen Prozess richtungsweisende Bands und Musiker:innen auswählen, darunter alleine acht aus Deutschland für die German Jazz Expo im kommenden Jahr.

Mit dem Baltikum ist diesmal eine ganze Region Partner der jazzahead!. Mit diesen drei Ostseeländern will man einen Wachstumsmarkt in den Mittelpunkt stellen, der auch für viele Branchenprofis noch immer ein unbeschriebenes Blatt zu sein scheint. Das jazzahead!-Team geht mit der Partnerregion auf Suche nach Talenten aus Estland, Lettland und Litauen – jedes der Länder wird drei Acts für die Showcases in Bremen stellen. Zum Produktionsteam der Partnerregion Baltikum gehört die estnische Pianistin Kirke Karja. „In den baltischen Ländern ist die Musikkultur nicht eng mit historischen Namen wie Bach, Debussy oder Coltrane verknüpft“, ist Karja überzeugt: „Wir sind Teil Europas, aber auch mit anderen Kulturräumen vernetzt. Das hat unsere Musik definitiv geprägt.“

Drei Jahre lang stand „Jazz from Africa“ im Mittelpunkt der jazzahead!. Ab dem kommenden Jahr fiel die Wahl auf „Asia Pacific“ als nächste Fokusregion für die Messe in Bremen. Ziel ist es, neue trans- und interkontinentale Verbindungen zu knüpfen, künstlerisch wie gesellschaftlich. Neben Showcases aus dem Pazifikraum wird es auch Panels und Diskussionen mit Expert:innen geben. Dabei sollen nicht nur Jazzhochburgen wie Japan und Australien, sondern auch Szenen weniger beachteter Länder wie Südkorea, Indonesien und Thailand beleuchtet werden.

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