Live: Lausitz Festival

Dee Dee BridgewaterDie Lausitz ist eine Region in Ostdeutschland und Polen, die den Süden Brandenburgs und den Osten von Sachsen sowie Teile Niederschlesiens und Lebus’ umfasst. Historisch teilt sich diese Region in die Niederlausitz im Norden und die Oberlausitz im Süden auf. Zu DDR-Zeiten fand sich dort das Energiegewinnungszentrum, auch nach der Wiedervereinigung 1990 behielt diese Region ihre Bedeutung als Energielieferant bei. Nach dem Beschluss zum Kohleausstieg bis 2038 fokussierte man sich allerdings auf die Gewinnung von erneuerbaren Energien durch Windkraftanlagen, Solarkraft und Biomasse. Damit ist der Strukturwandel aber nicht abgeschlossen, neben der Entwicklung von Standorten für neue Technologien und Forschung spielt auch Kultur dabei eine Rolle, wie es seit 2020 auch das Lausitz Festival zeigt.

Mit seinen international besetzten Veranstaltungen hat dieses Festival in kurzer Zeit eine Strahlkraft entwickelt, die überregionale Aufmerksamkeit auf den Kulturraum Lausitz zieht. Gleichzeitig ist es in der Region verankert, was sich in der Zusammenarbeit mit Museen, Theatern, Kulturstiftungen, Hochschulen und Gemeinden zeigt. Musik, Theater, Tanz, Film und Literatur, Gespräche und Ausstellungen zeitgenössischer Kunst treffen auf einzigartige Spielstätten und die wechselvolle Geschichte der Lausitz. Neben Theaterhäusern werden Schloss- und Parkanlagen, Filmtheater, Industriedenkmäler und Kirchen zur Bühne. Zudem sind zeitgenössischer Jazz und improvisierte Musik im Programm vertreten. So auch 2026, wenn das Lausitz Festival vom 25. August bis 13. September stattfindet.

Gleich dreimal finden sich Auftritte mit Improvisationskünstler:innen im Programm. Am 30. August wird in der Energiefabrik Knappenrode in Hoyerswerda ein von Livemusik begleitetes Screening dreier Kurzfilme von Jonathas de Andrade gezeigt. Mit den drei brasilianischen Musikern arbeitet de Andrade seit längerem zusammen, die Musik ist für die Kurzfilme komponiert. Am 9. September kommt der französische Akkordeonist Vincent Peirani mit seinem Jokers Trio in die Brikettfabrik nach Domsdorf, wo er eine faszinierend grenzenlose Musik dem Publikum zu Gehör bringen will. Zum Festivalfinale am 13. September tritt die US-Sängerin Dee Dee Bridgewater mit ihrem Quartett in der Kulturweberei Finsterwalde auf. Mit ihrem „We Insist!“ verweist sie auf das wegweisende Album „We Insist! Freedom Now Suite“ von Max Roach und Abbey Lincoln, um sich gleichermaßen für Geschlechtergerechtigkeit einzusetzen wie gegen den alltäglichen Rassismus in ihrer Heimat USA stark zu machen.

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Lausitz Festival